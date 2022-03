Grosso masso in autostrada: ore di code sulla Messina-Catania

Un masso in autostrada. Momenti di paura sulla A18 Messina-Catania al km 28,300 in corrispondenza di Sant'Alessio Siculo. L'enorme blocco, da utilizzare per la realizzazione di una barriera marina nella località balneare, è caduto da un tir che procedeva verso il casello di Spisone, in direzione Messina.

Il masso che ha invaso la carreggiata ha lievemente danneggiato un altro mezzo pesante che viaggiava sulla corsia opposta (in quel tratto infatti si transita a doppio senso di marcia a causa dei avori di rifacimento del manto stradale).

Il conducente dell’autoarticolato, dopo essersi reso conto della caduta del masso, ha chiesto un intervento. Sul posto è così giunta la polizia stradale di Giardini Naxos per regolare la circolazione nell'attesa che una gru provvedesse alla rimozione. Inevitabili le lunghe code per alcune ore in entrambe le direzioni di marcia.

