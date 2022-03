Barcellona Pozzo di Gotto: è morto Michele Imbesi, ex corrispondente de "La Gazzetta dello Sport”

Barcellona Pozzo di Gotto in lutto. È morto all'età di 57 anni Michele Imbesi, ex corrispondente de “La Gazzetta dello Sport”. Lavorava presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Era un radioamatore e la sua sigla era iw9bsi, era anche presidente della Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto dell’Organizzazione di Volontariato Rangers Regione Sicilia – ONLUS.

Il Dirigente Generale, Salvo Cocina, appresa la notizia, ha voluto esprimere le condoglianze a nome suo e di tutti gli operatori della Protezione Civile regionale.

Tantissime le note di cordoglio sui social: "Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Michele Imbesi, che ho conosciuto per la sua passione per il giornalismo e per le assidue frequentazioni della Tribuna stampa del D'Alcontres e del Palalberti negli anni dell'Igea Virtus in serie C e della Cestistica Barcellona in serie A2", scrive Giuseppe, ricordando la passione per il giornalismo e lo sport. "Se ne va un gran lavoratore, persona ben voluta da tutti", scrive Antonio in un altro post.

© Riproduzione riservata