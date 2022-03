Taormina, crolla il solaio di una scuola: evacuate case vicine

Crollo parziale di un solaio della scuola Vittorino da Feltre a Taormina. La scuola è da diversi anni chiusa e in questi giorni si stanno eseguendo i lavori di ristrutturazione. Il crollo è avvenuto la scorsa notte e sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale.

La zona è stata messa in sicurezza e per precauzione sono state evacuate quattro case nelle vicinanze. La polizia municipale ha provveduto a transennare e interdire al traffico la via Verdi. Stamattina gli operai della ditta appaltatrice, con il direttore dei lavori, si sono recati nella scuola per la messa in sicurezza della parte interessata.

Nelle prossime ore si provvederà alla riapertura al transito della scalinata e a far rientrare gli abitanti evacuati.

