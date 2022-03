I raid incendiari a Messina, la polizia ha arrestato il colpevole

La polizia ha arrestato a Messina G.M. 52 anni, perchè considerato l’autore dei raid incendiari dei giorni scorsi su alcune auto e mezzi di una ditta nel rione di Tremestieri a Messina. L’uomo che in passato ha avuto problemi psichiatrici si trova ora in carcere per devastazione e tentato incendio doloso.

La documentazione depositata dal suo difensore del cinquantaduenne risale al 2018 e attesta l’esistenza di pregresse patologie psichiatriche. Il gip ha convalidato comunque il fermo e confermato il carcere per il 52enne, ritenendo la documentazione risalente nel tempo e non aggiornata e la detenzione come unico argine alla reiterazione dei reati.

Alla base dei pericolosissimi raid incendiari ci sarebbero motivi di rancore che l’uomo e alcuni suoi parenti, ormai defunti, avrebbero maturato nel tempo contro i titolari della ditta.

