Plafoniera cade in galleria sull'A18, traffico in tilt sulla Messina-Catania: nessun ferito

Una plafoniera all'interno della galleria Taormina si è staccata ed è caduta sull'asfalto. È accaduto sulla A18 Messina-Catania. In quel tratto di strada la circolazione è a doppio senso per i lavori di rifacimento del manto stradale che stanno interessando la carreggiata opposta e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Disagi, però, per gli automobilisti. Questo pomeriggio, infatti, si sono registrate code chilometriche con il traffico che è andato in tilt. Come si vede dalla foto, tante le auto incolonnate e tempi di attesa lunghi in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto sono giunti gli operai del Cas che hanno provveduto a rimuovere la plafoniera caduta sull’asfalto e verificare che le altre siano in sicurezza.

