Santa Marina Salina, wi-fi gratuito in piazza e sul lungomare di Lingua

Attivato il servizio di wi-fi gratuito in piazza a Santa Marina Salina e sul lungomare Garibaldi di Lingua. Lo ha previsto la giunta municipale guidata dal sindaco Domenico Arabia . "E’ già attivo – dice il sindaco Arabia - grazie all’adesione al progetto wi-fi Italia il Comune di Santa Marina Salina è entrato a far parte della rete nazionale in cui è stato attivato questo servizio che ad oggi conta oltre 4.000 tra comuni e ospedali". Per poter navigare gratuitamente basta scaricare l’app wi-fi Italia e seguire le istruzioni per registrarsi. Una volta effettuata l’iscrizione, ci si potrà connettere automaticamente e gratuitamente a tutti gli hot spot presenti sul territorio nazionale”.

© Riproduzione riservata