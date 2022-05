Messina, il procuratore capo De Lucia: «Preoccupa l'incremento del traffico di droga»

«La Procura e le forze di polizia stanno facendo un grande sforzo per contrastare il crimine organizzato, che seppur colpito seriamente dalle continue indagini e attività che facciamo, continua a svolgere delle azioni che ci preoccupano. In particolare nell’area ionica, ma anche nella zona tirrenica e dei Nebrodi, con un notevole incremento anche dello spaccio di stupefacenti sul territorio». A dirlo il procuratore di Messina Maurizio De Lucia dopo essere stato sentito oggi dalla commissione Antimafia in Prefettura a Messina. «E’ un problema per la criminalità - prosegue De lucia - anche di denaro, perchè è fondamentale per le organizzazioni criminali per poter inquinare la vita pubblica, acquisire maggiori risorse. Lo strumento più rapido per farlo è quello di incrementare il mercato di stupefacenti».

