Incidente a Messina, anziano investito da uno scooter: è grave

Stava attraversando la strada quando uno scooter lo ha travolto. Momenti di paura in via Adolfo Celi, a Messina, poco dopo le 13 di oggi, 31 maggio.

Un uomo di 76 anni è finito al Policlinico in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe attraversato la strada sulle strisce all’altezza del distributore Eni ma è stato centrato dal mezzo a due ruote con in sella due persone.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale del 118 arrivato sul posto, dunque è stato subito trasportato in codice rosso in ospedale. I medici si sono riservati la prognosi. Solo alcune escoriazioni, invece, per i due giovani sullo scooter. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.

