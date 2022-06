Milazzo, ventenne rischia di annegare nella Baia del Tono: salvato da due amici

Tanta paura e lieto fine per un ventenne di Milazzo che ha rischiato di annegare nella zona della Baia del Tono, una spiaggia di ghiaia con vista sulle Isole Eolie. Nonostante il mare agitato, con onde alte oltre un metro, il giovane ha deciso di fare un bagno insieme a due amici ma ha avuto non poche difficoltà a raggiungere la riva.

Gli amici del 20enne hanno lanciato l'allarme e, in attesa dell'intervento della Guardia costiera, intervenuta con un un mezzo e con il personale nella terra ferma, hanno lanciato una tavola in acqua per consentire al malcapitato di mantenersi a galla per poi tirarlo a riva con l'ausilio di un bastone.

Oltre alla Guardia costiera sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con un'ambulanza per prestare il primo soccorso al giovane.

