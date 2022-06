Vasto incendio in un cantiere nautico, nube nera su Sant’Agata di Militello

Un rogo di enormi dimensioni ha distrutto un cantiere nautico ubicato in contrada Rosmarino, in prossimità della strada statale 113, che collega i Comuni di Torrenova e Sant'Agata Militello.

Sul posto impegnate numerose squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata con diversi mezzi, in quanto risulta difficile riuscire a domare le fiamme, che hanno completamente avvolto il capannone.

Presenti all’interno del sito numerose imbarcazioni e materiali altamente infiammabili. Le fiamme si sono propagate velocemente all’interno della costruzione a causa delle roventi temperatura, una fitta coltre di fumo nero visibile oltre che da Sant’Agata, anche dai comuni limitrofi.

Il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci ha inviato un’autobotte comunale per facilitare le operazioni di spegnimento. Non si conoscono le cause che hanno innescato l’incendio.

L'incendio è stato estinto intorno alle 20, ingenti danni da quantificare, nessuna persona né intossicata né ferita, tranne il proprietario del cantiere nautico, che ha riportato una lieve ustione ad un arto, nel tentativo di impedire il propagarsi delle fiamme, divampate intorno alle 15. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello e Patti, gli uomini della protezione civile, i carabinieri e una pattuglia della polizia insieme agli agenti della polizia locale di Sant’Agata coordinati dal comandante Walter Campagna.

