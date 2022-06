Incidente in autostrada alle porte di Messina: chilometri di code, disagi e proteste

Un incidente poco dopo le 7.30 del mattino sulla A18, ha paralizzato l'autostrada alle porte di Messina. Un'auto, per cause ancora da appurare, si è schiantata contro le barriere dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo all'altezza di Giampilieri, in direzione Messina.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza e la polizia stradale. Il conducente avrebbe riportato solo lievi ferite e non ci sarebbero coinvolti altri veicoli.

L'incidente e il successivo intervento per i soccorsi e i rilievi ha però provocato notevoli ripercussioni alla viabilità. Ad aggravare la situazione anche il fatto che attualmente in quel tratto di autostrada si circola su un'unica corsia per i lavori di manutenzione. Rabbia da parte degli automobilisti bloccati, alcuni dei quali hanno anche manifestato il loro disappunto sui social e in particolare sul gruppo Fb "A18 e A20 le autostrade siciliane della vergogna". C'è chi protesta scrivendo di essere bloccato da oltre un'ora, chi segnala l'incidente invitando a cambiare tragitto.

