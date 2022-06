Patti Marina, in spiaggia un gabbiano reale ferito: portato al centro dei Colli San Rizzo

Il personale della polizia metropolitana di Messina è intervenuto presso la spiaggia di fronte all'hotel La Plaia di Patti Marina, per soccorrere un esemplare di gabbiano reale ferito. L’uccello è stato affidato alle cure del personale specializzato del centro recupero fauna selvatica dei Colli San Rizzo il. È già il secondo esemplare, nell’arco di quindici giorni, salvato da morte certa dal personale della polizia metropolitana che, in materia di fauna selvatica, ha una particolare competenza d’azione. In questo caso l’intervento è stato richiesto dalla polizia locale di Patti.

