Con la moto contro un palo, tragica fine di un diciottenne a Messina

Tragico incidente mortale nel rione Minissale di Messina. La vittima è Federico Cicero, un ragazzo di appena diciotto anni che, nel primo pomeriggio di oggi (6 luglio) è finito con il suo scooter su un palo dell'illuminazione, mentre percorreva la via Bartolomeo Colleoni. Ma l'esatta dinamica è ancora da ricostruire.

Subito l'incidente il giovane è stato trasportato in ambulanza al Policlinico ma le ferite riportate non gli hanno lasciato nessuno scampo.

Sul posto gli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale. La tragedia è avvenuta in via Colleoni, nei pressi della Chiesa Evangelica. Il giovane, che abitava in un complesso a monte rispetto al luogo dell'incidente, subito soccorso è poi deceduto al Policlinico dove era stato trasportato per le gravissime ferite riportate.

