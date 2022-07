In moto contro un'auto mentre va in spiaggia, morto un 32enne sulla riviera di Ponente a Milazzo

Terribile incidente nel pomeriggio a Milazzo. Un 32enne, Antonio Leto molto conosciuto negli ambiente della movida per la sua attività di barman si è scontrato con la sua Ducati Monster contro un'auto sulla Riviera di Ponente. Pare che l'uomo sia morto sul colpo.

La vittima stava raggiungendo la spiaggia al momento dell'incidente che è avvenuto nelle vicinanze di un parcheggio. Alla guida dell’automobile una donna trasportata all’ospedale Fogliani.

Intervenuta anche un'ambulanza del 118 di Torregrotta. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri per cercare di capire la dinamica, il traffico è paralizzato. I mezzi sono stati sequestrati, come sempre avviene nel caso di incidenti stradali con vittime. Non è escluso che le forze dell'ordine sentiranno alcuni testimoni.

