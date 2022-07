Lavori allo svincolo "Giostra": A20 chiusa tra Rometta e Messina

A causa di lavori di ripavimentazione della rampa di uscita dello svincolo autostradale “Giostra”, nella tangenziale di Messina, la A20 rimarrà chiusa domani tra Rometta e Messina. Lo ha deciso il comitato operativo viabilità che si è riunito presso la Prefettura di Messina.

Le attività previste allo svincolo "Giostra" saranno quelle di scarificazione profonda e rifacimento del nuovo tappetino stradale in asfalto e verranno effettuate tra le 6 e le 14 di domani. Nel corso delle 8 ore di lavori, lo svincolo non sarà percorribile e quindi è necessario chiudere temporaneamente al transito, sulla A20 Messina-Palermo, l’ingresso autostradale di Villafranca, mentre chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta.Quindi chi viaggia in direzione Messina può: o percorrere la statale 113 sul lungomare o prendere la diramazione della stessa statele che attraversa i Colli San Rizzo. Rimane invariate, invece, la viabilità per chi viaggia in direzione Palermo. I mezzi pesanti, la cui circolazione è comunque interdetta dalle 8 alle 16, verranno “stoccati” in autostrada.

Inevitabili saranno domani le code per strada visto che i lavori coincidono con il sabato, giorno in cui molti si recano nelle zone di villeggiatura e al mare.

