Sant’Agata di Militello, 40enne cade dal monopattino e batte la testa: in prognosi riservata

Un 40enne di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto Rianimazione del Policlinico di Messina in seguito ad una accidentale caduta. Secondo le prime informazioni, l'uomo, P.M., queste le sue iniziali, avrebbe perso il controllo del monopattino mentre stava percorrendo una discesa in contrada Telegrafo e sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto battendo la testa.

Sul posto della caduta sono intervenuti tesmpestivamente i sanitari del 118 che con l'ausilio dell'elisoccorso hanno trasferito il malcapitato in ospedale a Messina dove è giunto in condizioni gravi.

Il 40enne, secondo quanto riferito dai medici, avrebbe rimediato una emorragia cerebrale. L'intera comunità di Sant'Agata è in apprensione per le sorti del concittadino con la speranza che possa migliorare presto il quadro clinico.

