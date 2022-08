A Lipari fa tappa il Radiant del miliardario arabo Al Futtaim, fra i sette yacht più costosi del mondo

È uno dei sette yacht privati più costosi di tutti i tempi. Il "Radiant" fa tappa a alle Eolie, in particolare al largo di Lipari, nella zona di Monte Rosa. L'imbarcazione da 110 metri è di proprietà Abdulla Al Futtaim, un miliardario arabo, ma fu fatta costruire dal magnate russo Abramovič Berezovskij.

Il "Radiant" vale 286milioni di dollari ed è settimo posto nella classificazione delle barche private di lusso stilata dal sito specializzato "Chron.com".

Pista per l'atterraggio di elicotteri, sonar per la difensa, cannoni ad acqua in grado di affondare una barca fino a 100 metri di distanza, un motoscafo pensato per una rapida fuga. Sono alcune delle dotazioni dello yacht, segno che evidentemente chi lo ha pensato aveva bisogno di mantenere alta l'asticella della sicurezza propria e degli ospiti a bordo.

L'imbarcazione è stata costruita nei cantieri navali Lurssen, con sede a Bremen-Vegesack nel nord della Germania. Un'impresa specializzata nella costruzione di yacht di lusso e navi militari tra cui le schnellboote realizzate per la Kriegsmarine durante la seconda guerra mondiale. Radiant può raggiungere i 21 nodi di velocità. A bordo ci sono 10 cabine che consentono di ospitare fino a dieci persone, per le quali c’è a disposizione un equipaggio di 44 membri.

Il proprietario, Abdullah al Futtaim, 82 anni, è il proprietario del gruppo Al Futtaim con sede a Dubai: 20.000 impiegati in tutto il Medio Oriente e 65 aziende con interessi nella vendita al dettaglio, delle automobili (4 auto su 10 sulle strade degli Emirati Arabi provengono da Al Futtaim), della tecnologia e dell'immobiliare.

Ma gli interessi del miliardario arabo guardano anche verso l'Europa, visto che detiene i diritti di franchising per Ikea in Egitto, Oman, Qatar, e negli Emirati Arabi Uniti. Da qui un patrimonio netto che Forbes stima in due miliardi di dollari.

E sempre a Monte Rosa c'è "Grace", yacht di 82 metri. Costruito nel 2014 da Abeking & Rasmussen, era di proprietà del miliardario russo Alexander Mamut ma nel 2018 la barca fu venduta all'inglese John Reece. A bordo fino dodici ospiti con 23 membri d'equipaggio.

© Riproduzione riservata