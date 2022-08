Lipari, traffico intasato a Canneto: un privato dona il terreno per parcheggiare gratis

Privato dona il terreno per un parcheggio gratuito a Lipari nella zona di Canneto. La località turistica numero uno dell’isola per il suo mare ha sempre il traffico sempre intasato per il via vai di auto-bus-camions e scooter e un privato ha offerto il suo terreno gratuitamente per realizzare un parcheggio. Si tratta dell’eolian-elvetico Fausto Mandarano. “Almeno per questa estate – puntualizza - si potrà far fronte al traffico che è divenuto davvero caotico. “L’area è situata a Unci – dice il sindaco Riccardo Gullo – il parcheggio sarà libero e non custodito. La sosta per le autovetture sarà consentita dalle 8 alle 20, compresi i giorni festivi, così si sopperirà alle cicliche criticità connesse all’intenso traffico veicolare prettamente estivo della frazione e arginare i conseguenti disagi per residenti e turisti. Si ringraziano Fausto Mandarano e Felice Mirabito della società MT Project s.r.l. per la disponibilità concessa”. Il sindaco Gullo proprio per gli eoliani sparsi nel mondo si sta battendo per far riconoscere il biglietto residente anche per i nativi che vivono fuori dalle isole. E ha già avuto un incontro al ministero delle Finanze.

© Riproduzione riservata