Messina, morto padre Domenico Rossano: rettore del Santuario di Dinnammare

La comunità religiosa di Messina piange la scomparsa di padre Domenico Rossano, morto all'età di 89 anni. Il sacerdote, rettore del Santuario di Dinnammare. Un ministero lungo 64 anni (fu ordinato presbitero il 10 agosto 1958), 52 dei quali spesi nella comunità di San Giovanni Battista a Larderia.

"'Vieni servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore'. Ringraziamo il Signore per il dono di padre Domenico Rossano - si legge in un post pubblicato sulla pagina social della parrocchia San Pietro apostolo e San Giuseppe di Mili San Pietro e Tipoldo - che ha servito con amore e zelo pastorale la comunità di Tipoldo per tanti anni. Affidiamo la sua cara anima, per le mani di Maria, alla Misericordia di Dio perché l'accolga nella dimora del cielo".