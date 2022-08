Messina, lite finisce a coltellate: arrestato l'aggressore

Un uomo è stato accoltellato oggi pomeriggio al culmine di un litigio per futili motivi in via Gerobino Pilli nel rione Camaro a Messina. L’aggressore è stato subito fermato dai carabinieri della Compagnia Messina Centro e dovrà rispondere di lesioni aggravate e porto illegale d’arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano discutendo animatamente quando uno di loro ha estratto un temperino e ha colpito il rivale alla pancia, alla spalla e al volto. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte. Non è in pericolo di vita.

