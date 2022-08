Castroreale, auto precipita in una scarpata: muore una donna di 69 anni, grave il marito

Tragedia lungo la strada comunale che collega la frazione Bafia con il centro di Castroreale, in provincia di Messina.

Una Fiat Panda, con a bordo una coppia di coniugi, è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Nell'incidente ha perso la vita la donna, Pasqua Torre di 69 anni, di Bafia, gravemente ferito l’uomo S.T. di 77 anni che è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Milazzo: è in prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Nucleo radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto per i rilievi e cercare di verificare la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte. All'altezza di una curva l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro un muretto e poi contro la cabina del gas sul bordo della strada. Dopo l'impatto la vettura è precipitata nella scarpata sottostante.

© Riproduzione riservata