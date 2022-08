Diocesi di Patti, nuove nomine dal vescovo Giombanco: ecco gli incarichi

Giro di nomine nella Diocesi di Patti. Il vescovo, monsignor Guglielmo Giombanco ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale.

Il vescovo ha accolto la rinuncia all’ufficio di parroco della parrocchia San Benedetto il Moro in Acquedolci presentata da don Luigi Santoro per raggiunti limiti di età e ha nominato parroco della stessa parrocchia don Vincenzo Smriglio.

Accolta la rinuncia all’ufficio di parroco delle parrocchie Maria SS.ma Assunta, San Nicolò di Bari e Maria SS.ma delle Grazie in San Fratello presentata da don Salvatore Di Piazza per raggiunti limiti di età e ha nominato Amministratore Parrocchiale delle medesime parrocchie don Cirino Versaci.

Il vescovo ha nominato parroco della parrocchia Cattedrale San Barto­lo­meo in Patti don Pieran­gelo Scaravilli, conservando il servizio di vice rettore del seminario diocesano. Nominato parroco della parrocchia San Pietro Apostolo in Ucria don Adriano Giuseppe Agnello, conservando il servizio di parroco della parrocchia S. Maria di Gesù in Raccuja.

Don Stany Sebastian, sacerdote fidei donum proveniente dal Kerala (India), è stato ha nominato vicario parrocchiale della parrocchia Cattedrale “San Bartolomeo” in Patti e cappellano dei fedeli siro-malabaresi presenti in diocesi. Nominato cappellano del Centro di Fraternità “Maria Immacolata” in San Fratello don Salvatore Di Piazza.

Il vescovo ha ringrazia i sacerdoti che "con spirito di obbedienza, si sono resi disponibili per un nuovo inca­ri­co pastorale, invita le comunità parrocchiali interessate ad accompa­gnar­li con la preghiera".

