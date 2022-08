Messina, anziano trovato morto in casa: ucciso da un colpo di pistola in testa

Un colpo di pistola in testa, il corpo riverso sul letto. E' stato trovato così un uomo di 82 anni, F.D.B., nella sua abitazione di via San Jachiddu a Giostra. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se si tratta di suicidio o se vanno seguite altre piste. I militari della Stazione di Giostra sono stati chiamati dai familiari che hanno fatto la tragica scoperta. Ritrovata sul posto, sul letto, la pistola: detenuta legalmente da anni dall'uomo.

