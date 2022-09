Incidente con la moto a Novara: muore a 18 anni rapper messinese

Tra pochi giorni avrebbe compiuto 19 anni. Ma la vita di Rosario Raffa, apprezzato dj e rapper messinese che studiava all’istituto Casorati di Novara, è stata spezzata da un brutto incidente. La tragedia è avvenuta nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre lungo la strada provinciale che da Novara porta a San Pietro Mosezzo.

Il suo corpo vicino è stato trovato per per terra vicino alla sua moto intorno all'1 di notte. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118: il giovane è deceduto all'arrivo in ospedale.

Rosario Raffa abitava nel quartiere di Novara Ovest dove si era trasferito con la madre insegnante e il fratello. La famiglia era tornata in Piemonte appena tre giorni fa dopo aver trascorso le ferie estive a Rodia, frazione della costa tirrenica messinese.

