Messina, lutto nel mondo accademico: è morto il professore Luigi Ferlazzo Natoli

Il mondo accademico piange la morte di Luigi Ferlazzo Natoli, professore emerito dell’Università degli Studi di Messina, scomparso all'età di 82 anni.

Napoli, già preside della facoltà di Economia, è stato direttore dell'Istituto di Scienze economiche sociali e finanziarie della Facoltà di Economia e Commercio (dal 1987 al 2000) e di Scienze economiche (2001-2004).

"Non ci posso credere, ci siamo sentiti avantieri, come sempre! Prima ogni mattina, per 30 anni, da quando scelsi di fare la tesi in diritto tributario e fui chiamato a collaborare alla cattedra, non certo per il mio cognome (e di questo rimarrò sempre grato) - è il ricordo di Francesco De Domenico, docente di Diritto Tributario presso Università degli Studi di Messina - . Anche dopo l'ultima lezione, la pensione e il trasferimento nella splendida tenuta di Patti, ci sentivamo almeno una volta ogni settimana, soprattutto negli ultimi anni, nelle competizioni elettorali, nelle quali mi ha sostenuto con entusiasmo. Addio Professore, rimarrai sempre nel mio cuore".

"Ha formato generazioni di messinesi - scrive in un post Giuseppe Ingrao dell'Università degli Studi di Messina - . Lascia un senso di vuoto in molti che lo hanno conosciuto. Voglio ricordarlo così: pronto a gioire dei successi dei suoi allievi e felice di aiutare i giovani con le borse di studio della Fondazione Andrea Arena di cui era presidente. Un abbraccio caro professore e grazie per aver creduto in me".

© Riproduzione riservata