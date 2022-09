Forte esplosione sul vulcano Stromboli, trema anche la terra

Una forte esplosione dall’area craterica Nord del vulcano Stromboli è stata registrata dall’Ingv di Catania intorno alle 15.25 di oggi. Il materiale prodotto è ricaduto abbondantemente lungo tutta la Sciara del Fuoco, mentre non si è verificata ricaduta significativa di materiale grossolano nell’area del Pizzo. Alla stessa ora è stato registrato un segnale sismico di ampiezza superiore alla norma. L’ampiezza del tremore vulcanico si è mantenuta su livelli elevati per circa 6-7 minuti. L’Ingv di Catania non ha registrato variazioni di rilievo degli altri parametri e né variazioni significative nei segnali di deformazione

