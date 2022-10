Viaggiavano con 15 chili di droga in auto, due messinesi arrestati in Calabria

Gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Condofuri, durante l’attività di controllo del territorio hanno fermato sulla SS106 agro del comune di Bova Marina, un’autovettura Fiat Punto con a bordo due messinesi, entrambi con precedenti per reati in materia di stupefacenti. L’insofferenza al controllo dimostrata dai due ed i loro specifici precedenti, hanno indotto il personale operante ad effettuare una perquisizione all’interno dell’auto che ha consentito di rinvenire 15 confezioni rivestite in cellophane, ciascuna contenente 1 kg. di sostanza stupefacente, che a seguito di accertamenti esperiti dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria è risultata essere marijuana. All’esito dell’attività esperita, la sostanza è stata posta sotto sequestro e i due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato.

