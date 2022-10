I proprietari sono in viaggio, 4 extracomunitari occupano un appartamento a Barcellona

Approfittano dell’assenza dei proprietari e occupano abusivamente il loro appartamento. Così quattro extracomunitari, a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, sono stati arrestati, in flagranza di reato, dai carabinieri. L’accusa è di violazione di domicilio.

È stato un cittadino ad avvertire i militari, chiamando il 112, segnalando la presenza di quattro uomini, in una casa che in questo periodo sarebbe stata disabitata. A quanto pare, i quattro avrebbero forzato la serratura della porta d’ingresso per poi restare a vivere nell’appartamento.

In caserma, dopo la perquisizione, uno degli extracomunitari, sarebbe stato trovato in possesso di strumenti utilizzati per lo scasso della porta, che sono stati quindi sequestrati.

