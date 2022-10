Incornata da una mucca mentre raccoglie le olive, 61enne di Tortorici in codice rosso

Incornata da una mucca mentre raccoglieva le olive nel suo giardino. È accaduto a Tortorici, protagonista una donna di 61 anni, rimasta ferita e trasportata in codice rosso all'ospedale di Sant'Agata di Militello, dove è ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita.

La mucca pare si sia spaventata per essere stata morsa da un serpente, come reazione avrebbe colpito la donna che in quel momento era occupata nella raccolta delle olive in un terreno di sua proprietà sui Monti Nebrodi.

La donna, ferita, è stata trasportata in auto al pronto soccorso del Messinese, dov'è entrata con una serie di traumi riscontarti al femore, al bacino e sul volto.

Un episodio simile era accaduto qualche tempo fa nel Ragusano dove un allevatore di Ispica fu colpito da una mucca che aveva appena partorito. L'uomo, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Ragusa, ebbe un trauma toracico e la frattura dell’omero.

