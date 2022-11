Non fa in tempo a raggiungere l'ospedale e partorisce in casa a Piraino

Un piccolo miracolo, quello avvenuto ieri a Piraino. Un paese in provincia di Messina dove non c'è ospedale, e a volte per raggiungerlo il tempo non basta. Come è avvenuto ieri, quando un bambino aveva troppa voglia di nascere. La sala parto non raggiungibile in pochi minuti. E così gli operatori del 118 hanno fatto le veci di ostetrica e ginecologo.

Secondo quanto ricostruito, alle 16.02 la chiamata in sala operativa da parte di una donna giunta alla 38esima settimana, l'ambulanza arriva poco dopo da Capo d'Orlando, ma il travaglio è già iniziato e dunque raggiungere l'ospedale non era proprio possibile, non a Sant'Agata di Militello e non a Patti.

E cosi la dottoressa Maria Teresa Caruso, assistita dagli autisti soccorritori Andrea Dodeci e Marilù Trovato, ha preso in mano la situazione facendo venire alla luce una bella bimba. La piccola è stata successivamente trasportata all'ospedale di Patti: stanno tutti bene e i genitori al settimo cielo. E nessuno dimenticherà mai questo giorno.

