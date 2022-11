Messina, azienda vendeva prodotti alimentari con falsa indicazione di origine italiana

I funzionari Adm dell’ufficio delle Dogane di Messina, nell’ambito delle azioni di contrasto alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy, hanno, verificando le attività di produzione e di lavorazione dei prodotti nazionali e regionali, hanno scoperto che, in alcuni casi, venivano acquistati dall’estero ingenti quantitativi di merci simili a quelle commercializzate come prodotti tipici del territorio.

Dai controlli è emerso il caso di un’azienda che importava rilevanti quantità di alimenti di origine extraeuropea che successivamente venivano miscelati con lotti più piccoli di prodotti simili, lavorati nei propri stabilimenti, con lo scopo di ottenere una miscela che veniva immessa sul mercato internazionale etichettata con la dicitura «origine italiana». Il titolare della società è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Il comunicato dell'Agenzia non rende noto il nome dell'azienda, né il settore merceologico.

