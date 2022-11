Stromboli, trabocco lavico dall'area craterica nord

È in corso da stamane sullo Stromboli un trabocco lavico, generato da un aumento dell’attività di spattering dall’area craterica nord. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Il fronte lavico, al momento, si attesta nella porzione superiore della sciara del fuoco, con il rotolamento di materiale lavico lungo il pendio e sino al mare. I dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni sull'isola non mostrano variazioni significative in concomitanza con la fenomenologia vulcanologica.

