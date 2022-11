Lotto e 10eLotto, la fortuna bacia il Messinese: 40 mila euro a San Piero Patti e 26 mila a Mistretta

La fortuna bacia due Comuni del Messinese. A Mistretta sono stati vinti al Lotto oltre 26 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 970,9 milioni dall'inizio dell'anno.

10eLotto fortunato e vincente invece a San Piero Patti. Una vincita che ha fruttato 40 mila euro con un 4 Doppio Oro. Il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale puoi giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. È possibile giocare da un minimo di 1 euro ad un massimo di 200 euro, con incrementi di 0,50 euro, per ciascuna delle tre modalità d'estrazione. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

