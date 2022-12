Sequestrato un veliero di lusso a Lipari, il proprietario accusato di evasione fiscale

La Guardia di finanza di Milazzo, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli di Messina, ha sequestrato preventivamente un motoveliero di lusso ormeggiato a Lipari per il quale non erano state assolte le formalità doganali e i diritti di confine. L’indagine condotta dai finanzieri ha consentito di accertare che il proprietario, un italiano, aveva introdotto il bene extra-Ue nel territorio dell’Unione senza adempiere alle dovute formalità, conseguendo un risparmio Iva di oltre 100 mila euro.

L’unità navale, infatti, era stata acquistata in Libano nel 2019 e, dopo una prolungata permanenza in Turchia, era arrivata in Italia con successivo cambio di bandiera e di destinazione, nel tentativo di eludere la normativa.

