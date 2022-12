Patti, botte e insulti razzisti alla compagna: allontanato da casa 54enne

Allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa. Sono i provvedimenti emessi dal gip del Tribunale di Patti nei confronti di un uomo di 54 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravato per essere stato abitualmente perpetrato per finalità di odio e discriminazione etnico e razziale e lesioni personali aggravate.

Verso la fine di novembre, i carabinieri sono intervenuti a Patti, presso un’abitazione, dove una donna extracomunitaria era stata aggredita dal convivente. I militari, giunti sul posto, dopo avere identificato l’uomo, hanno appreso dalla persona offesa che, poco prima, era stata aggredita e minacciata dal proprio compagno.

La vittima aveva dei graffi ad un braccio. Sul pavimento c'era il vetro in frantumi di un tavolino, mentre su un altro tavolo c'erano due borse da donna tagliate. Nel raccontare dell’aggressione, la donna ha riferito di essere stata malamente apostrofata e minacciata di morte dal compagno che l’aveva anche aggredita fisicamente, per poi colpire un tavolino in vetro, mandandolo in frantumi.

Proseguendo il racconto, la donna riferiva ai militari di essere riuscita a proteggersi, in attesa del loro arrivo, riparandosi in un altro locale della casa, chiudendo la porta a chiave. Gli investigatori, nel corso delle successive indagini, hanno scoperto come dal gennaio 2021, durante la loro convivenza, l’uomo avesse più volte aggredito fisicamente la donna che, frequentemente e per futili motivi, era stata oggetto di ripetute offese legate anche alla sua diversa origine, umiliazioni, minacce gravi, anche di morte. Da qui l’emissione della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare dell’indagato, con la prescrizione di lasciarla immediatamente e di non farvi rientro e di non accedervi senza preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, eseguita dai Carabinieri di Patti.

