Lipari, soccorso dai vigili del fuoco un gattino finito nel vano motore di un'auto

A Lipari un gattino finito dentro il vano motore di un’auto è stato soccorso dai vigili del fuoco. Nella via Isa Conti il suo miagolare era stato sentito da alcuni passanti che hanno avvisato i pompieri. Pronto intervento del personale del distaccamento di Lipari e subito dopo hanno salvato il gattino rimasto bloccato all'interno del vano motore dell’auto parcheggiata. Ed è stato affidato ad una famiglia che si è proposta direttamente sui luoghi.

I vigili del fuoco sono anche intervenuti nel centro storico, per aprire la porta di casa di un'anziana signora rimasta fuori per disattenzione e anche per liberare una corsia della strada provinciale 180 in località Porticello, occupata da un albero spezzatosi a seguito di un incidente stradale.

