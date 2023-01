Lipari, nati 10 cuccioli di San Bernardo a casa dell'«ambasciatore della lotta alla distrofia muscolare»

Lipari è in festa per la nascita per la prima volta sull’isola di 10 cuccioli di San Bernardo. Nell’abitazione di Pianoconte di Sandro Biviano, l’«ambasciatore italiano per la lotta alla distrofia muscolare». Per ora andranno a fare compagnia ai sei «giganti» già adottati da anni che cura amorevolmente la moglie Sara Garofalo, conosciuta a Roma in occasione della clamorosa protesta in tenda che Sandro Biviano per due anni attuò per accendere i riflettori davanti ai palazzi del potere su questa terribile patologia. E grazie alla sua «crociata» è stata anche indetta la Giornata della distrofia muscolare a livello nazionale.

«Il 2022 ci lascia con il più bel regalo che poteva farci – dice ancora commosso Sandro -, dieci bellissimi cuccioli di San Bernardo che per la prima volta nella storia nascono alle isole Eolie». «Siamo pieni di gioia – aggiunge Sara con gli occhi ancora lucidi - perché questa cucciolata è stata tanto desiderata da noi, loro sono parte integrante della nostra famiglia. Ringraziamo tutte le persone che ci sono state e ci sono vicine, sopratutto lo staff veterinario delle Isole Eolie, da Laura Gulotta, palermitana, a Cristina Berar, parigina. Senza di loro tutto questo non si sarebbe mai potuto realizzare, la loro collaborazione e passione è un immenso sostegno per tutti noi che vogliamo vivere e amare i nostri animali nelle nostre meravigliose Isole. Grazie a tutti e auguri di buon anno».

