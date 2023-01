Caricato da una pecora che ha appena partorito, nel Messinese un uomo finisce in ospedale

Caricato da una pecora, un uomo di 55 anni finisce in ospedale. È accaduto nel primo giorno dell’anno a Castel di Lucio, un paesino del Messinese.

La pecora aveva da poco dato alla luce i suoi tre agnellini. Il pastore si era recato in campagna per controllare lo stato di salute della pecorella che, secondo l’uomo, sarebbe dovuta ancora essere in procinto di partorire. Gli agnellini, invece, intanto erano già nati. Non appena l’uomo si è avvicinato ai cuccioli, è stato caricato alle spalle dalla pecora che, con una testata, ha gettato l'uomo per terra.Il pastore ha battuto violentemente la testa ed è stato portato all'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta. Per fortuna l’uomo ha riportato una frattura a una vertebra.

© Riproduzione riservata