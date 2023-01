Lipari, arrestato l'uomo che ha ferito alla gola il rivale durante una lite

Dopo l’aggressione a colpi di bottiglia i carabinieri hanno tratto in arresto un abitante di Acquacalda. In serata con la motovedetta è stato trasferito a Milazzo e tradotto in carcere a Barcellona.

Ieri sera i due isolani avevano trascorso una serata in un locale a Marina Corta e dopo un drink si è scatenata la lite con gravissime conseguenze per M.C., 49 anni, imbianchino, di Quattropani che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dall’equipe diretta dal dottor Enzo Compagno. L’isolano è fuori pericolo ma le sue condizioni permangono gravi.

