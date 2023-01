Lutto nella magistratura di Messina: è morto Giampiero Lo Presti

La notte del 5 Gennaio scorso, al termine di una grave malattia che in pochi mesi lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, si è spento a Messina, presso la propria residenza, l’ex presidente dell’Anma (Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi) e consigliere del Tar Giampiero Lo Presti.

Oggi l’Anma lo ricorda con «stima ed affetto, come collega di alta professionalità e non comune intelligenza che, nel lungo servizio di magistrato TAR, negli incarichi istituzionali più volte assunti nell’Organo di autogoverno e, infine, nella militanza attiva nell’Associazione, ha sempre rappresentato una figura di riferimento per i colleghi, avendo fatto della giurisdizione e del servizio ai cittadini il credo della sua intera vita professionale, sempre vissuta con impegno e passione civile». “Riposa in pace Giampiero. Ci mancherai!» scrive in una nota l’Associazione di cui Lo Presti è stato presidente per due mandati.

