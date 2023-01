Messina piange il ristoratore Antonio Scibilia, il ricordo del pub The Duck e il cordoglio social

Messina piange Antonio Scibilia, imprenditore molto conosciuto nella città dello Stretto, scomparso a 51 anni dopo una breve malattia.

Antonio era il figlio di Piero, il titolare dell'omonimo ristorante in centro città. Era molto noto in città per il suo talento imprenditoriale, ed è stato il primo ad aprire in città il pub stile irlandese The Duck, che ha gestito per tanti anni insieme ai suoi familiari. A ricordarlo anche l'assessore comunale allo Spettacolo Massimo Finocchiaro: «Profondo dispiacere. Non oso immaginare il dolore della famiglia - ha scritto su Facebook –. Condoglianze di cuore a tutti i familiari e un abbraccio speciale per te caro Piero. Che Dio lo accolga».

Su Facebook sono tanti i messaggi di cordoglio. Carmelo Picciotto scrive: «Nessuno avrebbe mai pensato che saresti diventato un angelo così presto e senza avvisarci… Tutti ricordiamo quanto fosse bello il tuo sorriso. In tanti ti abbiamo conosciuto come un grande amico e come un ottimo ristoratore. Tutti insomma sappiamo chi eri. Chissà dove sarai adesso a chiacchierare di ristorazione e spiegando le materie prime... Adesso noi potremo guardarti solo in foto, non potremo più abbracciarti e tutto quello che resta di te è racchiuso nei nostri ricordi». E ancora, Mauro Semaino: «Caro Antonio, non scriverò fiumi di parole, quello che conta per me è salutarti ricordandoti dietro il banco del tuo The Duck, locale che in tanti, anzi tantissimi abbiamo frequentato divertendoci e gustando quanto ci offrivi... e allora ciao caro Antonio. Che la terra ti sia lieve».

