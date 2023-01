Trovavo morto il giovane di 17 anni scomparso a Scaletta Zanclea

Tragedia Scaletta Zanclea, comune della provincia di Messina, per la scomparsa di un ragazzo di 17 anni. Si chiamava Manuel Billé e di lui non si avevano più notizie dalle 9 di ieri mattina, martedì 17 gennaio. Il giovane è stato trovato senza vita sotto un ponte. Indagini sono in corso

Erano iniziate le ricerche da parte di parenti e amici, estese anche ad altri comuni della provincia. I genitori avevano presentato denuncia alle forze dell'ordine e sono state già analizzate alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Sui social sono tanti i post in cui si segnala la sua scomparsa e si chiedeva di segnalare eventuali avvistamenti, un appello condiviso su Facebook anche dal sindaco di Scaletta Zanclea Gianfranco Moschella. Il giovane frequentava il liceo scientifico Seguenza di Messina.

© Riproduzione riservata