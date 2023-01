Peripezie in elicottero per atterrare ad Alicudi, ma dopo 15 ore il tecnico Enel ripara il guasto

Ad Alicudi l’elicottero ha sfidato la tempesta di vento con raffiche ad oltre 50 chilometri orari e il pilota è riuscito nell’impresa di atterrare nella piccola pista dell’isola delle Eolie e a far arrivare il tecnico dell’Enel per far ripartire la centrale elettrica.

Da ieri sera era spenta a seguito di un guasto. E per circa 15 ore i cento isolani hanno dovuto fare i conti senza elettrificazione con i disagi facilmente immaginabili.

Negli ultimi tempi è già accaduto due volte e sempre con il maltempo e gli isolani hanno richiesto la presenza di un tecnico sull’isola.

Ieri sera e fino a stamane disagi anche per gli abitanti di Pirrera, borgata di Lipari, che per un problema tecnico si sono ritrovati senza luce a seguito di un danneggiamento dei cavi a causa del maltempo. Stamane all’alba i tecnici della Sel al lavoro e così è stato riparato.

