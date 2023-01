Ginostra, le mareggiate hanno danneggiato i lavori di messa in sicurezza del costone 

A Ginostra, piccolo villaggio di Stromboli, le recenti mareggiate hanno danneggiato i lavori di messa in sicurezza del costone soprastante l’abitato.

“Quel poco che è stato fatto – dice l’isolano Gianluca Giuffrè – dopo anni di richieste, il mare l'ha portato via nuovamente, compreso parte dei materiali che dovevano essere utilizzati per la realizzazione dell’opera. Lavori fermi da tempo ed ancora in fase embrionale”.

I lavori erano stati sollecitati dai 40 abitanti per far mettere in sicurezza il costone che s’affaccia sull’area portuale. Per i ginostresi c’è la preoccupazione che anche l’abitato può essere a rischio.

