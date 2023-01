Terremoto alle Isole Eolie in prossimità di Lipari, scossa di magnitudo 2.8

Torna a tremare la terra nella zona delle Isole Eolie. Un sisma di magnitudo 2.8 è stato registrato in prossimità dell'isola di Lipari alle 3:19. La scossa è avvenuta ad una profondità di 236 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

L'ultimo terremoto nella zona delle Eolie era stato registrato 4 giorni fa: era stato di magnitudo 2.6, in mare, a una profondità di 4 chilometri e non era stato avvertito dalla popolazione.

Lo scorso 5 dicembre, nella stessa zona, si era verificato uno sciame sismico che aveva messo in allerta tutta la popolazione. La prima scossa, la più violenta, era stata registrata alle 8.12, ed era quella che aveva messo in apprensione gli abitanti. Poi, ne erano seguite altre di minore intensità, seppure non avvertite dalla popolazione. L’ultima, in ordine di tempo, alle 10,38 con magnitudo 1.2. In precedenza, l’Ingv, aveva registrato scosse: alle 8,18, magnitudo 2.0; alle 8,19, magnitudo 1.7; alle 8,54, magnitudo 1.8.

