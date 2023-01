Droga, furti di gasolio  e pezzi di motorini nelle Eolie: due denunciati

Ancora furti di carburante e di pezzi di motorini e uso di sostanze stupefacenti. Nuova operazione dei carabinieri alle isole Eolie con due persone denunciate e tre giovani segnalati quali assuntori di stupefacenti. Elevate anche diverse violazioni al codice della strada.

Gli isolani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana, crack e cocaina detenute per uso personale.

Durante le attività di pattugliamento, a Lipari, i carabinieri hanno anche deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso, due persone residenti, sorprese mentre stavano smontando parti di un ciclomotore, parcheggiato in una pubblica via, asportando altresì il carburante dal serbatoio.

A Vulcano e Stromboli, tre persone sono state sanzionate per aver violato le ordinanze del sindaco del Comune di Lipari Riccardo Gullo che, a causa dei fenomeni vulcanici attivi, regolamentano l’accesso a visitatori ed escursionisti.

Complessivamente sono stati controllati 40 veicoli, 4 natanti e oltre 70 persone, con la contestazione di diverse violazioni al codice della strada, sanzionando in particolare le condotte che mettono in serio rischio i pedoni e gli automobilisti, come il mancato uso del casco e l’utilizzo del cellulare alla guida.

