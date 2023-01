Congelati beni per 12 milioni a commercialista del Messinese, sequestri pure a Palermo

La Dia di Messina ha sequestrato beni per 12 milioni di euro a un commercialista della provincia, già condannato per truffa e per aver percepito indebitamente finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo di aree depresse. Il professionista operava anche fuori dalla Sicilia e all’estero.

Il sequestro riguarda studi di commercialista, aziende di ceramica, vetro ed edili, centri d’assistenza per disabili e anziani, 25 fabbricati (due, di pregio, nel centro di Palermo), terreni, automobili e conti correnti.

