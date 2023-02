Paura sulla Messina-Palermo: furgone in fiamme, salvo il conducente

Paura la scorsa notte sull'autostrada Messina - Palermo: un furgone commerciale è andato in fiamme all'altezza di Torregrotta. Fortunatamente non ci sono feriti anche se il mezzo è andato completamente distrutto.

L'autista del mezzo, accortosi che qualcosa non andava, ha fermato il mezzo ed è sceso. Le fiamme che si sono sviluppate hanno avvolto completamente il furgone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e la Polstrada che ha messo in sicurezza la strada, consentendo ai mezzi in circolazione di transitare.

Stamattina, molto presto, il traffico ha subito rallentamenti tra gli svincoli di Milazzo e Rometta in un tratto a doppio senso di marcia.

