Stromboli, riparte il trabocco lavico dal cratere più esplosivo

A Stromboli riprende l’attività del cratere più esplosivo del vulcano. Lo segnala l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Osservatorio Etneo, che dall’analisi delle telecamere di sorveglianza ha osservato che «è in corso un trabocco lavico dall’area craterica nord, che ha avuto inizio intorno alle 6». Inoltre, precisano i vulcanologi che «per quanto riguarda il tremore vulcanico non si osserva nessuna variazione significativa e si mantiene nell'intervallo dei valori medio-bassi. Dai dati della rete tilt non si rilevano variazioni».

