Lipari, ancora un furto alle terme di San Calogero: rubato pure il cancello

Le terme di San Calogero a Lipari sempre più saccheggiate. Rubato anche il cancello, portato via nellla notte dai ladri. Nel recente passato erano state rubate le pietre a faccia vista dei muretti che vi sono nell'area attigua.

Il sindaco Riccardo Gullo è già stato informato del nuovo episodio di sciacallaggio, così come anche i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. Gullo che in un recente incontro nella chiesa di Pianoconte si è già occupato delle terme e dopo oltre 50 anni dello stabilimento chiuso e letteralmente in rovina, si è fatto avanti un imprenditore messinese pronto a rilevarlo.

